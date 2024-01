Processo 'Arpalo', si torna a parlare dei pizzini e del viaggio in Svizzera di Censi

Riflettori puntati sui foglietti ritrovati all’interno dello studio legale di Paolo Censi dopo che l’avvocato si tolse la vita il 23 dicembre 2015 nell’udienza del processo ‘Arpalo’ che vede sul banco degli imputati l'ex parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Latina calcio Pasquale Maietta, Paola Cavicchi, Fabrizio Colletti, Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli, Pietro Palombi, Roberto Noce, Pierluigi Sperduti e Paola Neroni, accusati a vario titolo di riciclaggio transnazionale, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, reati tributari e societari e corruzione, reati aggravati dal vincolo associativo.

Quei "pizzini" contenevano infatti alcune frasi che si erano scambiati il legale e Colletti, appunti scritti su carta durante una conversazione avvenuta evidentemente appena pochi giorni prima del suicidio, quando entrambi già sapevano che avrebbero potuto essere intercettati. Materiale che il collegio difensivo - composto dagli avvocati Alessandro Diddi, Leone Zeppieri, Leonardo Palombi, Francesco Vasaturo, Gianluca Tognozzi, Francesca Roccato, Gaetano Marino - considera inutilizzabile tanto che è tornato a chiederne l'inutilizzabilità trattandosi di materiale acquisito nell'attività difensiva e che violerebbe quindi la riservatezza del rapporto professionale. Il Tribunale presieduto da Caterina Chiaravalloti si è riservato di decidere ma nel frattempo sono stati ascoltati alcuni testimoni sul alcuni aspetti sul viaggio in Svizzera di Censi, Maietta, Colletti e Cavicchi. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Valerio De Luca la donna con la quale l'avvocato deceduto aveva una relazione sentimentale da qualche anno ha spiegato che negli ultimi mesi era diventato cupo, sfuggente, rispondeva poco ai messaggi e sottolineava di essere molto occupato. In una occasionen le aveva anche detto di avere fatto un viaggio di lavoro in Svizzera precisando successivamente che ci era andato con Maietta, Cavicchi e Colletti.

Anche la segretaria dello studio legale ha descritto l'avvocato come molto pensieroso e cupo nei giorni precedenti la sua morte. Lei ha confermato come Colletti e Cavicchi fossero stati nello studio di piazza Buozzi più volte e anche il viaggio in Svizzera per poi aggiungere che proprio Coletti, poco dopo il suicidio del legale, le si era avvicinato per chiedere informazioni sulle indagini e per poter riavere della documentazione.

Il processo è stato aggiornato al 6 febbraio prossimo.