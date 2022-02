Corruzione: arrestato a Salerno il generale Fabrizio Lisi, ex vice di Confartigianato Latina

C'è anche Fabrizio Lisi, generale della guardia di finanza, legato al territorio pontino, tra le cinque persone arrestate ieri dai carabinieri del Ros di Napoli Il generale Lisi è finito in un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli che ha portato anche di Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, l'avvocato Maria Gabriella Gallevi, gli imprenditori Francesco Vorro e Umberto Inverso. I reati contestati, a vario titolo, sono di corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione e dare e promettere utilità.

Il generale Lisi fino allo scorso gennaio è stato vice presidente della Confartigianato di Latina, nominato a luglio del 2020. Con l'arresto del presidente dell'associazione Luciano Iannotta, coinvolto nell'inchiesta Dirty Glass e destinatario di un provvedimento di sequestro milionario, aveva in via temporanea assunto i poteri istituzionali all'interno dell'associazione prima della nomina del nuovo presidente. Il generale aveva ancora un incarico all'interno del direttivo della Camera di Commercio di Latina e Frosinone.

L'indagine partita da Napoli che lo ha coinvolto non è legata alla vicenda giudiziaria dell'imprenditore pontino Luciano Iannotta.