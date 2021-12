Blitz dei carabinieri: trovati 60 kg di marijuana grazie al fiuto del cane antidroga, due uomini arrestati

Sessanta chili di marijuana sono stati scoperti dai carabinieri della stazione di Borgo Podgora nel corso di un blitz arrivato a concludere le indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgia Orlando.In arresto, in flagranza di reato, sono finiti due uomini di 55 anni. I carabinieri avevano acquisito alcuni elementi che facevano ritenere che uno dei due, disoccupato, potesse detenere sostanza stupefacente.

Al momento opportuno dunque i militari hanno perquisito l'abitazione senza però rilevare tracce di droga. Solo il fiuto del cane antidroga Ron, in dotazione al nucleo cinofili dell'Arma, ha permesso di rinvenire, in un locale adiacente, un vero e proprio deposito di marijuana in essiccazione. E' stato Ron infatti a seguire una traccia della sostanza e a guidare gli uomini dell’Arma verso il magazzino esterno alla casa, all’interno del quale i militari hanno rinvenuto circa 60 kg di marijuana stipata in alcuni contenitori. La gran parte della sostanza era però legata a un'impresa agricola di coltivazione di canapa e aveva quindi un'autorizzazione. Per cinque chili però non c'era nessuna certificazione. I carabinieri hanno accompagnato l'uomo in caserma mentre avviavano i dovuti controlli sulla restante parte della marijuana trovata.

Gli esami hanno accertato tassi di di Thc ben oltre il limite consentito. I carabinieri hanno perciò ipotizzato che le piante non fossero destinate all'industria tessile o alla macina ma proprio al mercato delle sostanze stupefacenti. Tutta la marijuana è stata quindi sottoposta a sequestro e i militari hanno arrestato anche il titolare dell'azienda.