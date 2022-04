Arresti a Latina, il maggiore De Lise: "I cittadini hanno collaborato e ci hanno ringraziato"

Otto ordinanze di custodia cautelare arrivano a Latina all'esito di un'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina. L'indagine ha permesso di accertare un giro di droga nel quartiere delle "vele", in viale Nervi, nel quartiere Q4. Il comandante del Nucleo investigativo, maggiore Antonio De Lise, sottolinea l'importanza della collaborazione dei cittadini.

"Abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di otto soggetti su disposizione della Dda di Roma - Voglio sottolineare l'importanza della collaborazione dei cittadini nel corso dell'indagine. Alcuni di loro ci hanno ringraziato". Il maggiore De Lise racconta che all'interno di uno degli edifici delle "vele" si è imbattuto in un anziano signore che lo ha ringraziato per aver liberato il palazzo dal giro di spaccio. Le segnalazioni della presenza di un via vai di persone nella zona, come sottolinea ancora il comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri, erano state diverse e hanno portato appunto ad approfondire le indagini e a scoprire il giro di spaccio gestito anche da Valentina Travali, sorella di Angelo e Salvatore.