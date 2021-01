Spaccio di droga su Telegram: due giovani insospettabili trovati con oltre due etti di stupefacenti

Due insospettabili incensurati arrestati a Latina per spaccio di stupefacenti. Il blitz antidroga è stato condotto dagli agenti della squadra volante della questura. A finire in manette S.A., 25enne del capoluogo, e P.G., 26enne di Pontinia.

Il primo è stato fermato dalle pattuglie nel pomeriggio di ieri, domenica 24 gennaio, a Latina. Nel corso della perquisizione, poi estesa anche nella sua abitazione nel quartiere Nicolosi, i poliziotti hanno trovato due etti di droga, tra marijuana e hashish, nascosti in diversi punti della camera da letto. Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti anche 700 euro in contanti, un bilancino e materiale per confezionare le dosi,

Mentre era in corso la perquisizione del domicilio del 25enne, i poliziotti hanno notato che sul cellulare del giovane arrivavano diversi messavvia via Telegram da parte di un'unica persona. Insospettiti da tanta insistenza sono risaliti al mittente, il 26enne di Pontinia, e hanno sottoposto a perquisizione anche la sua abitazione. In casa in effetti hanno scoperto e sequestrato mezzo etto di droga tra marijuana e hashish, bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Entrambi dunque sono finiti agli arresti per detenzione e spaccio.