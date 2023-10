Karibu, tutto nasce con la vertenza della Uiltucs: "Calpestati lavoro e dignità"

La Uiltucs di Latina interviene dopo le misure cautelari disposte a carico dei componenti del Cda della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Latina per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il sindacato esprime un ringraziamento agli inquirenti per il lavoro e gli sviluppi della vicenda, inziata con una vertenza sindacale mesi fa grazie alle denunce di lavoratori e lavoratrici.

"La documentazione presentata e le tante dichiarazioni raccolte evidenziavano il mancato pagamento di circa 400mila euro di retribuzioni e competenze - si legge in una nota della Uiltucs - di cui oggi rispondono i vertici di Karibu grazie al lavoro degli organi competenti. Famiglie e lavoratori, con il loro coraggio, hanno contribuito all'interruzione di una vera e propria emorragia di denaro pubblico. Abbiamo sin dall'inizio, come Uiltucs Latina, cercato di denunciare e gridare che le risorse destinate all'accoglienza e all'integrazione venivano distorte sino ad arrivare al mancato pagamento dei salari, in alcuni casi sino a 20 mensilità. Ora ci aspettiamo che si risponderà a questi lavoratori con l'indennizzo delle spettanze: ricordiamo che sul nostro territorio sono stati erogati ben 62milioni di fondi pubblici attraverso progetti. Ma oggi ancora i lavoratori non hanno percepito nulla. Il lavoro di tante persone è stato distrutto da personaggi che da lavoratori e migranti hanno incassato solo il profitto. Siamo certi che le spettanze ai lavoratori saranno erogate ma il lavoro in questa vicenda e stato distrutto e calpestato".