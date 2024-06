Anziana rapinata in casa, catturate due donne: portarono via gioielli e la fede nuziale

Sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare due donne di 37 e 46 anni anni, ritenute dagli investigatori responsabili di una rapina messa a segno in un'abitazione del capoluogo lo scorso 5 aprile. La vittima era una donna di 77 anni, che proprio mentre si accingeva a rientrare in casa era stata assalita da una donna che l'aveva spinta all'interno, si era impossessate delle chiavi e le aveva intimato di restare in silenzio.

Una volta in casa, aveva poi fatto razzia di gioielli custoditi in camera da letto e prima di fuggire le aveva perfino sfilato dal dito la fede nuziale. Subito dopo si era dileguate facendo perdere le tracce, ma l'analisi delle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi pubblici del quartiere e dello stesso condominio hl'anno immortalata. Nei filmati inoltre si vedeva chiaramente l'auto a bordo della qualla quale la rapinatrice era scappata, condotta da una complice che con tutta probabilità la attendeva fuori.

Gli investigatori della squadra mobile di Latina hanno dunque cominciato a indagare a partire proprio dalle immagini raccolte e sono riusciti ad accertare che l'auto era in uso a una delle due donne. La 46enne è stata poi riconosciuta nel corso di un'individuazione fotografica, sia dalla vittima della rapina sia da un'altra condomina che l'aveva vista allontanarsi in fretta dal palazzo. L'analisi dei tabulati telefonici sulle utenze delle due indagate, insieme al tracciato del gps installato sull'auto, ha poi fatto il resto, collocando entrambe sul luogo della rapina e lungo la via di fuga.

Nella giornata di oggi, 3 giugno, tutte e due sono rintracciate, rispettivamente nel comune di Aprilia e a Rovigo. La 46enne è stata sottoposta ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per la 37enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.