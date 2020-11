Rapina e tentato furto a due anziani: due giovani malviventi bloccati e arrestati in pieno centro

Rapina e tentato furto a Latina nella mattinata di oggi, 17 novembre, ai danni di due anziani. Agli arresti sono finiti due giovanissimi, di 18 e 20 anni, entrambi di nazionalità marocchina e irregolari sul territorio. Intorno alle 12 di oggi hanno avvicinato, in Piazza Moro, un anziano ultraottantenne che era tranquillamente seduto su una panchina. L'uomo aveva un borsello a tracolla che ha evidentemente attirato l'attenzione dei due ragazzi. Quest'i ultimi sono entrati quindi in azione secondo uno schema già utilizzato e modalità particolarmente violente: mentre uno gli bloccava le braccia, l’altro gli ha sfilato il borsello.

Proprio quando una pattuglia della squadra volante stava raggiungendo il posto, i due rapinatori sono stati notati e segnalati da alcuni passanti nella zona di fronte al pronto soccorso dell'ospedale Goretti, in via Reni. Gli agenti, avendo trasmesso tempestivamente le descrizioni dei malviventi, hanno consentito all’operatore della centrale operativa di capire subito che gli stessi uomini erano stati appena segnalati in zona ospedale, dove avevano tentato di scippare un’anziana donna. In questo caso non sono però riusciti nel loro intento alcuni passanti, notata la scena, li hanno messi in fuga.

Gli agenti di polizia hanno quindi raggiunto immediatamente il centro cittadino riuscendo poco dopo a individuare i due giovani rapinatori in piazza del Popolo. Uno dei due ha opposto un'energica resistenza e ha strattonato con violenza un poliziotto che lo aveva raggiunto nel tentativo di dileguarsi. Entrambi sono stati arrestati mentre il bottino della rapina precedente ai danni dell'anziano è stato recuperato e restituito. Le accuse sono di rapina aggravata, tentato furto e anche resistenza a pubblico ufficiale.