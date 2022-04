Tabaccaio gambizzato davanti al suo negozio, arrestato il mandante: è Angelo Travali

Nell'ambito dell'operazione che oggi, 20 aprile, ha portato a una nuova ondata di arresti per estorsione e spaccio di droga a Latina da parte dei carabinieri, la squadra mobile ha dato esecuzione a un'altra misura cautelare a carico di Angelo Travali. Quest'ultimo sarebbe stato individuato infatti come il mandante della gambizzazione di Marco Urbani, il tabaccaio di Latina titolare dell'esercizio commerciale tra via dei Mille e viale Vittorio Veneto, ferito il 20 agosto del 2014.

Un episodio in relazione al quale sono stati raccolti dalla squadra mobile diversi indizi ed elementi di prova a carico dell'esponente del clan Travali. In relazione al grave episodio di intimidazione legato a un giro di estorsioni, il giudice per le Indagini preliminari ha riconosciuto la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso.