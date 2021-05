Associazione a delinquere, porto di armi e ricettazione: arrestata una donna a Latina

Associazione a delinquere, detenzione e porto di armi, ricettazione. Sono queste le accuse a carico di una donna di 49 anni del capoluogo pontino, ora arrestata dai carabinieri della stazione di Latina.

Il provvedimento è scattato in esecuzione di un ordine per una condanna detentiva in regime di domiciliari emesso dalla procura di Roma. La donna dovrà infatti scontare, presso la sua abitazione, la pena residua a nove mesi e sei giorni di reclusione, così come disposto dall'autorità giudiziaria.