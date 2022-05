Attentato incendiario ad Antonio "Cavallo" Di Silvio: arrestato un uomo

C'è un arresto per l'attentato ai danni di Antonio Di Silvio detto "Cavallo", rimasto ustionato ieri, nella sua abitazione al Nicolosi, da una fiammata provocata da una bottiglia incendiaria. Si tratta del 44enne Angelo Sinisi, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, accusato di tentato omicidio.

Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal maggiore Antonio De Lise, la vittima ha aperto la porta di casa all'uomo che conosceva e con il quale forse doveva esserci un chiarimento. Sinisi ha però lanciato una bottiglia contenente benzina che ha innescato un incendio. Poi è fuggito rapidamente. L'ipotesi è che l'attentato sia maturato nell'ambito della gestione di un giro di spaccio di droga e di un regolamento di conti.

Antonio Di Silvio resta intanto ricoverato all'ospedale Goretti in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.