Riciclaggio e falso, la condanna diventa definitiva: un uomo rintracciato e arrestato a Latina

Un ordine di carcerazione è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile a carico di un 57enne di Latina, gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio e false fatturazioni.

L'uomo deve infatti scontare una condanna definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione, per le accuse di riciclaggio e falsità materiale per fatti che risalgono al 2020. Il 57enne venne infatti fermato mentre stava per imbarcarsi su un traghetto diretto a Barcellona. Venne controllato a bordo di una vettura con targa bulgara e telaio contraffatto e trovato in possesso di documenti di proprietà del veicolo risultati falsificati.

Ora la condanna a suo carico è diventata definitiva e l'uomo, dopo un'intensa attività di ricerca condotta sul territorio, è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile di Latina e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.