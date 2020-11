Violenza sessuale in Salento, 31enne deve scontare cinque anni: arrestato

E' stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Lecce perché responsabile dei reati di violenza sessuale e violazione di domicilio. Il giovane di 31 anni residente a Latina era stato arrestato nell'agosto del 2017 per aver abusato di una ragazza di 19 anni originaria di Anzio che si trovava, come lui, in vacanza in Puglia. L'uomo si era introdotto nella sua stanza all'interno del residence di un villaggio turistico in provincia di Lecce.

Un anno dopo era stato condannato alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione. Ora è stato prelevato e trasferito in carcere.