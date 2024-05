Giovane coppia fermata e perquisita: aveva oltre un etto di droga tra hashish, cocaina e marijuana

Una coppia di 25enni, entrambi di San Felice Circeo, è stata arrestata a Latina in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato nel pomeriggio di ieri, martedì 14 maggio. I carabinieri del Nor aliquota radiomobile, a conclusione di un'attività investigativa condotta con i militari della sezione operativa, hanno fermato i due giovani e li hanno perquisiti.

Nel corso della perquisizione personale, veicolare e domiciliare sono stati trovati complessivamente 60 grammi di marijuana, altri 105 di hashish e 10 di cocaina, oltre a quattro piante di cannabis Indica alte circa 15 centimetri. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e i due ragazzi sono stati posti in regime di arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.