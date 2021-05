Era ai domiciliari ma spacciava: trovati hashish e cocaina in casa. Arrestato un 46enne

Un arresto per droga è scattato a Latina. In manette un uomo del capoluogo di 46 anni, che era già detenuto ai domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina hanno controllato l'uomo nella sua abitazione e hanno scoperto la sostanza stupefacente. In casa il 46enne nascondeva infatti 13,5 grammi di di hashish e altri 12 grammi di cocaina.

Oltre alla droga è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione per pesare le dosi e materiale per il confezionamento. Il 46enne è stato quindi arrestato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima previsto per la giornata di domani.