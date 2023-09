Pusher fermato dai carabinieri: la cocaina nascosta negli involucri degli ovetti Kinder

Era alla guida della sua auto ed è stato fermato dai carabinieri, ma all'atto del controllo ha mostrato subito chiari segni di agitazione che hanno indotto i militari ad approfondire il controllo. Dapprima i carabinieri della stazione di Borgo Grappa hanno invitato l'uomo, un 30enne disoccupato residente in provincia, a consegnare eventuale sostanza stupefacente detenuta, ma di fronte al suo diniego hanno fatto scattare una perquisizione personale e veicolare.

L'intuito ha colto nel segno. Il 30enne è stato infatti trovato in possesso di due involucri di plastica di un ovetto Kinder, di cui conteneva otto bustine di cellophane chiuse con all'interno dosi di cocaina, l'altro conteneva invece sostanza bianca sfusa, ancora non confezionata. La droga era occultata nella biancheria indossata. Oltre allo stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto 125 euro in contanti in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio sul territorio. Nel corso poi di una successiva perquisizione nella sua abitazione è stato scoperto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il 30enne è arrivato quindi l'arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il sostituto procuratore di turno ha disposto la detenzione in regime di domiciliari, in attesa del processo per direttissima.