Fermato dai carabinieri e trovato con oltre un etto di droga: arrestato 29enne

Un arresto per droga è scattato a Latina nella mattinata di ieri, 26 dicembre. In flagranza di reato, per detenzione e spaccio di stupefacenti, è stato arrrestato un 29enne del capoluogo, G.V. le sue iniziali.

Il giovane, fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina, è stato perquisito e trovato in possesso di poco più di 126 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e marijuana e due coltelli con la lama sporca di droga.

Dopo le formalità di rito, il 29enne tratto in arresto è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione in attesa del rito direttissimo.