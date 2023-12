Spaccio da via Londra a Campo Boario: arrestata Giovina De Rosa

I carabinieri del Nor e del Nucleo investigativo di Latina tenevano d'occhio un'abitazione a Campo Boario e sono entrati in azione con una perquisizione dopo aver fermato un cliente che era appena uscito con delle dosi di stupefacente. All'interno dell'abitazione hanno sorpreso Giovina De Rosa, 30 anni, che alla vista dei militari ha gettato la droga dalla finestra. Gli involucri sono stati però prontamente recuperati e sotto sequestro sono finiti 41,76 grammi di cocaina, 16,40 di crack e altri tre di hashish. In casa erano nascosti anche 360 euro in contanti, una somma considerata provento dell'attività di spaccio. Per la donna è scattato l'arresto in carcere.

I carabinieri ritengono che la famiglia De Rosa, da sempre dedita a gestire la droga, abbia spostato l'attività e gli affari da via Londra al quartiere di Campo Boario. Giovina De Rosa è infatti figlia di Giulia e sorella di Cristian, Giuseppe e Cesare. Al 1 marzo scorso risale l'ultimo blitz dei carabinieri nell'appartamento di via Londra. In quell'occasione erano finiti in carcere la madre Giulia e Anna Bevilacqua, una cognata. Destinatarie della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg erano invece Giovina e Francesca De Rosa, mentre per i due fratelli Giuseppe e Cristian erano scattati arresti in flagranza di reato. Nel mese di novembre per Giuseppe era arrivato inoltre il provvedimento della sorvelianza speciale, prima ancora, prima ancora per Cristian De Rosa. Il fratello Cesare invece è in carcere per il tentato omicidio di un cittadino di nazionalità marocchina, contro il quale esplose due colpi di pistola ferendolo all'addome. Per quel reato è stato condannato a sette anni e quattro mesi.