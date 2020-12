Nuovo blitz antidroga al Nicolosi: sequestrato un chilo e mezzo di cocaina. Un arresto

Nuovo blitz antidroga della polizia nel quartiere Nicolosi a Latina, dove gli agenti della squadra volante hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un ragazzo di 27 anni sequestrando un chilo e mezzo di cocaina.

Un andirivieni nei pressi di un'abitazione del quartiere popolare ha attirato l'attenzione dei poliziotti di Latina che dopo un attento servizio di osservazione sono entrati in azione. Hanno bloccato un uomo appena sceso e lo hanno trovato in possesso di una dose di droga. L'acquirente ha subito confessato di averla comprata in un appartamento dello stabile ddel Nicolosi dal quale era uscito pochi istanti prima. Poco dopo è scattata quindi la perquisizione dell'abitazione. Il giovane, L.B.D. le sue iniziali, non ha opposto resistenza.

La perquisizione ha portato a scoprire un chilo e mezzo di cocaina, diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 3.500 euro provento dello spaccio. In casa c'era anche un altro uomo trovato con una dose di stupefacente. Gli acquirenti sono stati segnalati per uso personale, mentre per il 27enne, incensurato e insospettabile, è arrivato l'arresto.