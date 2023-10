Sorpreso al bar con la droga nel borsello: pusher in manette

Nell’ambito delle attività straordinarie di controllo correlate all’operazione Alto Impatto, nella mattina di ieri, 20 ottobre, la polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra volante della Questura, durante il controllo di alcuni avventori di un bar, hanno notato un uomo seduto a un tavolino, riconoscendolo come un soggetto già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia. Su richiesta dei poliziotti l'uomo ha provveduto a svuotare il borsello che aveva indosso e le tasche del pantalone, facendo così scoprire una mazzetta di banconote di diverso taglio e quattro pezzi di diverse dimensioni di sostanza marrone, risultata poi essere hashish.

Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale che si è conclusa con esito positivo: all’interno dello stesso borsello sono stati infatti rinvenute una lama di taglierino della lunghezza di circa 10 cm intrisa della stessa sostanza stupefacente e due telefoni cellulari. Per lo straniero è quindi scattato l'arresto.