Blitz antidroga con il cane poliziotto: scoperto un etto di cocaina in una gamba del tavolo. Pusher in manette

Operazione di controllo del territorio ad "Alto impatto" da parte degli agenti della squadra volante della Questura coadiuvati dagli uomini del reparto prevenzione crimine Lazio e da un'unità cinofila della polizia di Stato. Numerosi sono stati i controlli su strada e nei luoghi considerati ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Nell'ambito dello stesso servizio finalizzato anche alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno perquisito l'abitazione di un uomo di 32 anni originario di Roma ma residente a Latina e già noto per i suoi precedenti penali. In questa circostanza il fiuto del cane Isco, una volta all’interno dell’appartamento, ha consentito di scovare il nascondiglio che il pregiudicato aveva trovato per occultare la droga: all'interno di una delle gambe del tavolo del soggiorno. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente oltre un etto di cocaina.

Nelle altre gambe del tavolo, trasformato in un'improvvisata cassaforte, sono stati poi rinvenuti i componenti di un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. Sequestrata anche la somma in denaro contante di oltre 1.300 euro, ritenuta il profitto dello spaccio.