Preso con 2 chili di droga torna in libertà. "Era per uso personale"

E’ tornato in libertà con il solo obbligo di firma Luca Pacini, il 35enne arrestato venerdì dagli agenti della Squadra mobile di Latina perché trovato in possesso di quasi 2 chili di hashish. La droga è stata rinvenuta all’interno di un’abitazione che l’imprenditore originario di Sabaudia aveva preso in affitto ma diversa da quella dove vive al termine di un pedinamento da parte dei poliziotti.

Questa mattina l’uomo, assistito dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Italo Montini, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese. Al magistrato ha spiegato di non essere uno spacciatore ma di avere acquistato quell’enorme quantitativo di sostanza stupefacente per uso personale e perché era ad un buon prezzo. A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta dei difensori di una misura cautelare più lieve: per lui quindi soltanto gli obblighi di firma.