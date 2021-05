Lite tra fidanzati in strada, arriva la polizia e scopre mezzo chilo di marijuana: arrestati

Una lite animata tra due fidanzati per strada ha richiesto l'intervento della polizia. E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Latina. Quando gli agenti della squadra volante hanno raggiunto il posto indicato hanno trovato però i due ragazzi che si erano riappacificati e minimizzavano le cause del loro litigio.

Gli agenti hanno però voluto approfondire il caso escludendo che potessero esserci ripercussioni di violenza domestica, così hanno adottato le procedure previste nei casi di "codice rosso" e si sono recati nell'abitazione della coppia per un sopralluogo e per verificare l'eventuale presenza di minori. Hanno in realtà trovato dell'altro. Insospettiti da alcune tracce che facevano pensare alla presenza di droga hanno perquisito l'appartamento e scoperto mezzo chilo di marijuana e circa 15 grammi di hashish.

Lo stupefacente, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, è stato sequestrato, mentre i due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nei loro confronti, è stata anche elevata la sanzione amministrativa prevista per aver violato senza validi motivi il “coprifuoco”.