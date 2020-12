Furti in serie sulle auto nel parcheggio della Torre Pontina: preso il ladro

La squadra volante ha avviato le indagini e ieri pomeriggio, 21 dicembre, è riuscita ad individuare e arrestare l'autore dei furti, un pregiudicato di Latina di 54 anni. Dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno riconosciuto R.B., queste le sue iniziali, che è stato immortalato in tutte le fasi dello scassinamento e del furto, nonostante tentasse di nascondere il viso per rendersi irriconoscibile. Una volta identificato, la polizia ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione, nel corso della quale ha rinvenuto, oltre agli abiti perfettamente riconoscibili usati nel corso dei furti, anche buona parte della refurtiva, che sarà ora riconsegnata ai proprietari.

L’arrestato, che si trova agli arresti domiciliari per una rapina compiuta nel 2019, è stato arrestato anche due settimane fa dai poliziotti, per evasione e furto all’interno di un supermercato. Ieri dunque un nuovo arresto, questa volta per furto pluriaggravato e anche per evasione.