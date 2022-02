Furto di notte al ristorante, il ladro ruba alcolici e denaro: sorpreso dai poliziotti

Intorno alle 3 di notte si è introdotto in un ristorante del capoluogo rubando alcolici e generi alimentari e portando via alcune centinaia di euro dalla cassa. Gli agenti della squadra volante lo hanno sorpreso nel cuore della notte all'interno del giardino del ristorante e hanno notato che l'uomo con un balzo ha scavalzato il muretto perimetrale per poi dileguarsi.

Poco dopo i poliziotti lo hanno bloccato e perquisito trovandolo in possesso delle bottiglie di alcolici, dei prodotti alimentari e del denaro appena rubati. Tutto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Dal minuzioso sopralluogo è stato possibile individuare il percorso utilizzato dal ladro per intrufolarsi nel ristorante, rinvenendo anche un utensile metallico adoperato per forzare una finestra.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione.