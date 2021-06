Arrestato con 125 chili di hascisc nel furgone, il giudice lo manda ai domiciliari

Il 58enne Daniele Piovesan era stato fermato a Firenze dalla stradale su un mezzo rubato: ha detto di non sapere del nascondiglio

Ha ottenuto gli arresti domiciliari Daniele Piovesan arrestato martedì a Firenze con 125 chili di hascisc nascosti nel doppiofondo di un furgone risultato rubato.

L’uomo è stato interrogato dal giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Firenze ma ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ma ha comunque fatto spontanee dichiarazioni spiegando di non essere a conoscenza dell’esistenza di quel nascondiglio dove era stata occultata l’ingente quantità di sostanza stupefacente.

A conclusione dell’interrogatorio il magistrato ha convalidato l’arresto concedendo al 58enne gli arresti domiciliari.

Piovesan era incappato in un controllo della polizia stradale del capoluogo toscano finalizzati al contrasto del fenomeno del furto e riciclaggio dei veicoli rubati. Il mezzo su cui viaggiava il 58enne, un autocarro Fiat Ducato, è stato fermato per un controllo in corrispondenza del casello A/1 di Firenze Nord. Il mezzo è risultato essere stato rubato due mesi fa due a Latina. I controlli sono quindi proseguiti con la perquisizione del veicolo e la scoperta dei 125 chili di hascisc.