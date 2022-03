Furti in abitazione, arrestato un uomo: aveva targhe contraffatte e ricetrasmittenti in auto

Sono stati intensificati dai carabinieri della compagnia di Latina i servizi di contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio attraverso l'aumento delle pattuglie su strada. Proprio nel corso di uno dei servizi predisposti dal comandante provinciale Lorenzo D'Aloia, i militari hanno arrestato nel capoluogo un 32enne per furto in abitazione. L'uomo, alla guida della sua auto, si aggirava in modo sospetto in una zona residenziale della città ed era stato segnalato dai residenti. Il rapido intervento delle pattuglie dei carabinieri ha permesso di individuare l'auto, che si è dato subito alla fuga imboccando però per errore una strada senza uscita.

Qui dunque ha terminato la sua corsa. Ormai con le spalle al muro l'uomo non ha potuto far altro che uscire dall'auto,ma ha cercato di disfarsi di alcune targhe risultate poi contraffatte, che sarebbero servite a corpire la sua fuga, e di un walkie talkie utilizzando probabilmente per contattare altri complici. Poco dopo i carabinieri sono stati contattati da un uomo che, rientrando in casa, aveva trovato l'abitazione a soqquadro. I ladri, probabilmente complici del 32enne arrestato, avevano portato via soprattutto oggetti in oro.

Le indagini continuano per cercare di identificare gli altri componenti della banda. I servizi di prevenzione sul territorio intanto continueranno con una capillare perlustrazione del territorio e un'attività info investigativa a partire dalle informazioni acquisite da cittadini e commercianti.