Violenze, botte ed estorsioni alla moglie: marito violento finisce agli arresti

E' finito agli arresti un uomo di 51 anni residente a Latina, responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie. Un incubo per la donna iniziato nel 2016 e andato avanti per molti anni con ripetuti atti di violenza fisica e morale consumati tra le mura domestiche.

La misura cautelare costituisce infatti l'esito di un'attività di indagine condotta dalla squadra mobile di Latina e coordinata dal sostituto procuratore Giorgia Orlando, che ha permesso di accertare come l'uomo abbia sottoposto la consorte a continue aggressioni fisiche e psicologiche: percosse, danneggiamenti in casa, esplicite minacce anche con l'uso di un coltello con l'obiettivo era soggiogare la donna.

In una circostanza si è verificato anche un episodio di estorsione in cui il marito ha costretto la donna a consegnargli la somma di 6mila euro minacciandola che, in caso di rifiuto, non avrebbe mai abbandonato la casa coniugale rendendole la vita impossibile.