Minaccia con un coltello la moglie e la figlia, arriva la polizia: 63enne arrestato

Ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie e la figlia minacciandole di morte. Un uomo di 63 anni è stato arrestato dalla squadra volante a Latina per maltrattamenti in famiglia. La scorsa sera gli agenti sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino e hanno, a fatica, calmato e bloccato l'uomo in preda all'ira.

Sono bastati però pochi istanti perché il 63enne riprendesse ad avere un atteggiamento aggressivo contro le due vittime. Gli agenti lo hanno quindi bloccato e arrestato, portandolo in questura dove è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani, 21 ottobre, in tribunale.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche e configurato come "codice rosso". Sui maltrattamenti e la violenza di genere la Procura di Latina ha redatto specifiche linee guida e particolari protocolli per rendere l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura efficace e rapido.