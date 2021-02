Maltrattamenti, lesioni, droga: deve scontare la pena residua a 11 mesi. Arrestato un 29enne

Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri a Latina in esecuzione di un ordine di espiazione emesso dal tribunale di Latina e di un'ordinanza dell'Ufficio esecuzioni del tribunale di sorveglianza di Roma. Il giovane del capoluogo deve infatti scontare la condanna a 11 mesi di reclusione come residuo di pena per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, violenza privata e lesioni personali commessi tra il 2009 e il 2010, e ancora per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona commessi invece nell'anno 2014.

Dopo le formalità di rito il 29enne è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.