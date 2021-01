Botte ai genitori per avere i soldi della droga: arrestato un 26enne

Altri due arresti scattati a Latina da parte della polizia in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione per i reati di rapina e lesioni

Ha aggredito la madre afferrandola violentemente per i polsi per estorcerle denaro. I soldi sarebbero serviti per acquistare della droga. A Latina i poliziotti della squadra volante sono intervenuti per una lite in famiglia e hanno bloccato e arrestato un giovane tossicodipendente, S.O. le sue iniziali, 26 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I genitori del ragazzo già nei giorni scorsi aveva presentato una denuncia a causa dei comportamenti violenti del figlio, che fino a quel momento era riuscito a farsi consegnare, con ripetute minacce e violenze, la somma di 2mila euro. Gli agenti lo hanno condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Latina in attesa del trasferimento in carcere.

Altri due arresti sono scattati nel capoluogo da parte degli investigatori della squadra mobile in esecuzione di due distinte misure di custodia cautelare in carcere. La prima eseguita a carico di un 27enne di origini algerine che doveva scontare un residuo di pena di 2 anni e 7 mesi per i reati di rapina e lesioni personali. Lo straniero nel 2018 aveva infatti rapinato una donna nel capoluogo pontino ed era stato arrestato poco dopo dalla polizia.

Infine gli agenti della Squadra Mobile hanno poi arrestato per rapina e lesioni personali un 54enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Lo scorso dicembre l'uomo era già stato arrestato per evasione dai poliziotti della Squadra Volante e poi posto ai domiciliari. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere dovendo scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per precedenti reati.