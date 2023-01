Picchiata la notte di Capodanno: la donna scappa e si mette in salvo, arrestato il compagno

Un altro arresto per maltrattamenti in provincia di Latina. In stato di fermo un uomo di 50 anni, operatore sanitario in servizio all'ospedale di Latina, con precedenti analoghi alle spalle. Vittima è la compagna, che la notte di Capodanno, dopo la cena, è stata aggredita con violenza e ha rischiato anche di essere soffocata. Ha fatto in tempo a comporre il numero del 112 e a chiedere aiuto, prima che il convivente le strappasse il telefono dalle mani.

La centrale operativa dei carabinieri, compresa la gravità del fatto, ha cercato di localizzare la donna e di inviare le pattuglie. La signora intanto, minacciata anche un coltello, era riuscita a divincolarsi, a salire in auto e a fuggire fino la stazione di Latina Scalo, dove poco dopo però è stata raggiunta anche dal compagno. L'uomo, all'arrivo dei carabinieri della compagnia di Latina, è fuggito ma sapendo ormai di essere braccato si è consegnato in caserma ed è stato posto in stato di fermo. Ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto.

La donna, assistita e soccorsa, ha raccontato di subire da tempo uno stato di soggezione nei confronti dell'uomo, da cui però, per paura e per vergogna, non riusciva a liberarsi.