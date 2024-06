Picchiata dall'ex e privata del cellulare: la donna si salva rifugiandosi in bagno e chiamando la polizia

Picchiata e privata del cellulare, è riuscita a sfuggire alla furia dell'ex compagno solo rifugiandosi in bagno. Da lì è riuscita a utilizzare un secondo telefono e ha chiamato i soccorsi. E' un nuovo dramma legato alla violenza contro le donne consumato a Latina. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno gli agenti della squadra volante della questura di Latina hanno arrestato un cittadino rumeno per maltrattamenti.

Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l'aggressore sul pianerottolo di casa, in evidente stato di alterazione alcolica. Nel tentativo di evitare che la vittima spiegasse la verità, agli operatori ha raccontato di aver avuto un diverbio con la ex compagna del tutto risolto. La donna ha invece spiegato di essersi imbattuta nell'uomo nell'androne del palazzo e di essere stata costretta con la forza a entrare nell'appartamento che fino a poco tempo prima i due condividevano. Dopo averla offesa e insultata l’ha schiaffeggiata con forza facendole sbattere la testa contro il muro e le ha sottratto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto.

Corsa verso il bagno, la vittima è però riuscita a utilizzare un altro telefono a sua disposizione per allertare la polizia. Davanti agli agenti ha poi ricostruito un contesto di violenza e minacce, episodi ripetuti che in qualche caso era già stati denunciati in precedenza e confermati da referti medici. Alla luce delle sue dichiarazioni e degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e associato alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.