Infrange la vetrina di un negozio per rubare, sorpreso dalla polizia danneggia l'auto di servizio

Ha infranto una vetrina di un eservizio commerciale del centro di Latina e all'arrivo degli agenti di polizia, allertati da una segnalazione, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e catturato in flagranza di reato. L'arresto è scattato nel corso della notte a carico di un cittadino straniero senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto e danneggiamento.

Gli agenti della squadra volante della questura di Latina lo hanno inseguito e bloccato nonostante i suoi tentativi di divincolarsi. Già conosciuto dalle forze dell'ordine per altri episodi di furto consumati nel capoluogo, appena portato nell'auto di servizio, ha iniziato a dare in escandescenza colpendo la portiera e danneggiando il finestrino. Una volta condotto negli uffici di polizia è emerso che era privo di documenti di identità ed è stato quindi sottoposto a fotosegnalamento per le procedure di identificazione. Dagli accertamenti identificativi è emersa la sua presenza irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno e di richieste di protezione internazionale. A suo carico inoltre sono risultati due provvedimenti di espulsione, uno del 2022 e uno del 2023.

Completate le formalità di rito, l'uomo è stato quindi associato alle camere di sicurezza della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per giornata di domani, quando il giudice valuterà anche la richiesta di nulla osta per l’attivazione delle procedure volte al rimpatrio.