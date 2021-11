Condannato per rapina e lesioni: 54enne rintracciato e arrestato dalla squadra mobile

Il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo di 54 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma. L'uomo dovrà espiare la condanna a 3 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria pari a 1. 200 euro di multa. Era stato infatti condannato per il reato di rapina aggravata e lesioni, in concorso con altre persone, commesso a Roma il 9 luglio 2020.

L’uomo, che vanta un curriculum di precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato rintracciato dai poliziotti dopo alcuni giorni di accurate ricerche perché privo di una dimora certa. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto in carcere.