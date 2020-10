Alla vista dei carabinieri getta la cocaina e aggredisce i militari: arrestato

Alla vista dei carabinieri impegnati in un posto di blocco ha cercato di disfarsi di una bustina di plastica che conteneva, come verificato poco dopo, alcune dosi di cocaina. Poi, cercando di darsi alla fuga e di eludere il controllo, ha colpito al volto e al torace uno dei militari.

E' stato però inseguito a piedi e poi bloccato. Dagli ulteriori accertamenti effettuati dal personale del 118, è emerso che l'uomo, un 54enne di Latina, era in forte stato di agitazione ed è risultato positivo al test sull'uso di cannabinoidi. La sostanza dispersa durante la fuga è stata in parte recuperata e sottoposta a sequestro mentre l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il suo arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma in attesa del processo. I due carabinieri coinvolti sono dovuti ricorrere alle cure mediche dopo aver riportato lesioni in seguito alla colluttazione.