Poliziotto libero dal servizio sorprende uno spacciatore ma viene aggredito: scatta l'arresto

Un arresto a Latina per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto libero dal servizio che si trovava a passare per Borgo Montello ha notato alcuni movimenti sospetti da parte di due individui, uno a bordo di un ciclomotore, l'altro alla guida di un'auto. L'agente ha deciso quindi di appostarsi per osservare i movimenti dei due uomini e ha chiesto al contempo l'invio sul posto di una pattuglia della squadra volante.

Mentre attendeva i rinforzi ha però notato che il soggetto a bordo del mezzo a due ruote ha consegnato delle banconote all'altro che era alla guida dell'auto ricevendo in cambio un pacchetto di sigarette. A quel punto il poliziotto, seppure ancora solo, è intervenuto affrontando entrambi e accertando che quel pacchetto di sigaretti appena consegnato conteneva in realtà dell'eroina.

I due, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, hanno aggredito l’ispettore che è comunque riuscito a bloccare lo spacciatore, mentre l’acquirente si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.Nella colluttazione il poliziotto ha riportato lesioni personali, con la frattura di un dito della mano destra. L’arrestato, a cui sono stati sequestrati 6 grammi di eroina e due banconote da 20 euro, provento dello spaccio, è stato associato nelle camere di sicurezza in attesa di essere condotto in tribunale.