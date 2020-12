Violenze fisiche e verbali davanti al figlio di 3 anni: arrestato un 44enne

Da tre mesi era vittima di continue violenze sia fisiche che verbali. La denuncia arriva dalla ex convivente di un uomo di 44 anni, residente in provincia di Ferrara, ora arrestato dalla squadra mobile in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale di Latina. Il provvedimento scaturisce da un dettagliato rapporto degli uomini della squadra mobile che avevano raccolto la denuncia e il racconto della donna.

L’uomo, soprattutto quando era sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, si rendeva protagonista di reiterati episodi in cui, anche in presenza del figlio di appena 3 anni, costringeva la moglie a subire continue vessazioni. Le indagini hanno trovato puntuale riscontro anche grazie ai numerosi testimoni presenti ai vari episodi di violenza e che avevano descritto con particolari il comportamento dell'uomo. L'autorità giudiziaria ha dunque emesso nei confronti del 44enne la misura catulare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Ferrara.