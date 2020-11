Stalker ai domiciliari esce e si presenta sotto casa della ex: arrestato per evasione e resistenza

Si era ritrovata l'ex marito sotto casa, nonostante fosse già stato in precedenza allontanato su provvedimento dell'autorità giudiziaria e successivamente anche arrestato ai domiciliari. Una donna di Latina ha quindi deciso di rivolgersi alla polizia e di denunciare l'accaduto. Quando gli agenti della volante hanno raggiunto l'abitazione in centro l'uomo, 50enne, già noto alle forze dell'ordine, si era già allontanato. Ma poco dopo ha fatto ritorno sotto il palazzo della ex moglie e ha trovato ad aspettarlo le pattuglie.

Dopo un breve inseguimento e un inutile tentativo di fuga è stato raggiunto e bloccato, ha tentato di reagire in modo aggressivo nei confronti dei poliziotti ma è stato arrestato per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.