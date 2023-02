Destinatario di un mandato d'arresto in Germania era in un albergo del capoluogo

Gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno arrestato un cittadino croato di 36 anni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità della Germania come conseguenza di una condanna per reati contro il patrimonio.

Gli accertamenti messi in campo nei giorni scorsi per rintracciarlo hanno consentito di accertare la sua presenza in un albergo del capoluogo pontino dove è stato bloccato alle prime luci dell’alba di oggi.

L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Latina e ora è a disposizione dei giudici della Corte d’Appello che dovranno provvdere alla sua estradizione.