Aggredisce e picchia due uomini per rapinarli all'interno di un locale

Un'aggressione violenta che ha lasciato a terra due persone con ferite di diverso genere quella che si è verificata un paio di sere fa all'interno di un locale nel quartiere Nicolosi a Latina e che si è conclusa con l'arresto di un cittadino di nazionalità tunisina di 33 anni per tentata rapina e lesioni.

L'uomo insieme ad alcune altre persone che però non sono state identificate, ha avvicinato due cittadini entrambi di nazionalità pakistana all'interno di un'attività che vende kebab in via Corridoni e ha cercato di strappare ad uno di loro il marsupio e non riuscendoci ha colpito uon dei due sia con le mani che utilizzando una bottiglia di vetro spezzata. L'aggressione si è conclusa con il ferimento di entrambi gli aggrediti - uno dei quali ha addirittura perso conosenza - che hanno riportato ferite da taglio multiple al viso e alle braccia, un trauma cranci, contusioni varie come testimoniano i referti dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Latina dove sono stati medicati. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto su richiesta di uno dei presenti, sono riuscite a identificare e arrestare soltanto il 33enne tunisino mentre delle altre persone che hanno partecipato all'aggressione si sono perse le tracce.

Questa mattina per lo straniero, accusato di tentata rapina e lesioni, c'è stata l'udienza di convalida in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'uomo, assistito dall'avvocato Sara Carella, ha risposto alle domande del magistrato negando l'aggressione e spiegando che era nel locale per cenare e di essere intervenuto soltanto per cercare di sedare una rissa che era in corso.

A conclusione del colloquio il gip ha convalidato il fermo del pubblico ministero Simona Gentile e disposto la custodia cautelare in carcere.