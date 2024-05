Accoltellamento al "Capitan Vasco": accusato di tentato omicidio un 31enne romano

E' un italiano di 31 anni, romano, l'uomo identificato dagli agenti della squadra mobile di Latina come il presunto responsabile dell'accoltellamento del titolare del ristorante Capitan Vasco, al lido di Latina. Come accertato dagli agenti della questura la lite era scoppiata proprio all'interno del locale per problemi legati al conto. I toni della discussione si sono accesi e il cliente ha afferrato un coltello e ha colpito la vittima all'addome, provocandogli una profonda ferita.

Gli immediati approfondimenti investigativi si sono concentrati sulla macchina a bordo della quale si era allontanato l'aggressore. Proprio questo elemento ha portato i poliziotti fino alla Capitale, identificando il 31enne. Il riconoscimento fotografico da parte di alcuni testimoni presenti al momento dell'aggressione ha poi fatto il resto, consentendo di trovare riscontro ai sospetti.

A Roma gli investigatori si sono diretti nell'abitazione del sospettato senza però trovarlo. Il 31enne è stato rintracciato in una strada limitrofa al suo palazzo e aveva ai piedi le stesse scarpre che indossava nel ristorante del capoluogo. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare poi gli indumenti, pantalone e camicia, che erano stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza del ristorante, mentre all'interno dell'auto utilizzata per la fuga sono state trovate e sequestrate due salviette intrise di sangue.

Sulla base degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto quindi al fermo per tentato omicidio, trasferendo in carcere il 31enne per poi trasmettere gli atti alla Procura di Roma per le successive valutazioni e la convalida del provvedimento.