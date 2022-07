Armato di coltello semina il panico in Piazza della Libertà e minaccia i passanti

Ha scatenato il panico domenica sera in pieno centro città. Un uomo andava in giro, tra il parco Falcone e Borsellino e piazza della Libertà, impugnando un coltello e minacciando i passanti, in gran parte ragazzi adolescenti che in quel momento affollavano la zona.

L'uomo pronunciava frasi sconnesse e minacce e ha provocato un fuggi fuggi generale. Un ragazzo in particolare è arrivato correndo dai giardini verso la prefettura chiedendo aiuto e segnalando appunto la presenza dell'uomo che brandiva l'arma.

Diverse segnalazioni sono arrivate al numero unico di soccorso 112 e hanno portato sul posto pattuglie della polizia e dei carabinieri. L'uomo, un cittadino di 48 anni di nazionalità rumena, è stato quindi prontamente bloccato sulle panchine di Piazza della Libertà, disarmato e poi condotto nella caserma dei carabinieri, dove ha reagito in modo violento anche nei confronti dei militari. L'intervento si è concluso con il suo arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di ieri il fermo è stato convalidato dal giudice e per il 48enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.