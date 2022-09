Abusi sessuali su una minore da parte di un uomo 65enne: la vittima ascoltata in audizione protetta

E' stato arrestato per violenza sessuale su una minorenne. Un 65enne è finito ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina su richiesta della procura. Le indagini degli investigatori della squadra mobile hanno consentito di accertare che l'uomo aveva costretto una ragazza minorenne a subire atti sessuali di vario genere.

La denuncia è stata presentata dal padre e la giovane è stata ascoltata nel corso di un'audizione protetta durante la quale ha potuto ricostruire i drammatici episodi di cui è stata vittima. L'attività investigativa successiva, insieme a un ulteriore colloquio con un consulente tecnico nominato dal pubblico ministero e a una consulenza peritale sulla capacità di testimoniare dalla minore, hanno dato poi riscontro a quanto dichiarato in sede di denuncia, portando la procura a chiedere e ad ottenere dal gip l'ordinanza cautelare a carico del 65enne.