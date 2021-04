Nominato il nuovo direttore amministrativo della Asl pontina: è Sabrina Cenciarelli

Il nuovo direttore si è insediata oggi a Latina. Ha ricoperto in precedenza incarichi presso altre Asl romane

La Asl di Latina ha un nuovo direttore amministrativo. Si è inseidiata oggi, 27 aprile, Sabrina Cenciarelli, "una scelta di altro profilo - puntualizza l'azienda sanitaria - che completa la direzione strategica della Asl".

La dottoressa Cenciarelli è laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricopero l'incarico di direttore amministrativo presso la Asl Roma C ed è stata coordinatrice dell'area Economica Finanziaria e della committenza e direttore di Gestione procedure d'acquisto e contratti presso la Asl Roma B. Vanta dunque un curriculum di prim'ordine e una grande esperienza in materia di direttore dell'area Integrazione amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale. "La direzione - precisa la Asl - nel darle il benvenuto augura alla dottoressa Cenciarelli i migliori auguri di buon lavoro",