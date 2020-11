Riabilitazione per le disabilità: la Asl di Latina acquista prestazioni dalle strutture private

Dalla Asl di Latina risorse per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, dalle strutture private presenti sul territorio pontino, con particolare attenzione alle problematiche dell'età evolutiva. L'azienda sanitaria, in linea con le azioni degli ultimi mesi e nell'attuale periodo di gestione dell'emergenza covid, ha predisposto le condizioni per riequilibrare l'offerta delle prestazioni, che consentiranno di ampliare il numero di servizi possibili in aree fino ad oggi carenti, permettendo ai cittadini interessati di poter usufruire di prestazione in un'ottica di maggiore scelta e migliore qualità.

"Per quanto riguarda le prestazioni 2020 - spiega la Asl - si sta operando sui bisogni emersi in questo periodo e sulla capacità operativa espressa dalle strutture, in rapporto alle risorse disponibili e, si ribadisce, ai servizi orientati ai minori. Per quanto sopra si provvederà ad un incontro con tutte le strutture private interessate il 3 dicembre prossimo, alle 12 in videoconferenza. Un incontro in cui saranno illustrati gli indirizzi aziendali per la predisposizione dei conseguenti atti, invitando contemporaneamente tutte le parti ad evitare allarmismi ingiustificati o strumentali che possano creare ulteriori ansie ad una utenza già di per sé fragile".