Progetto "Latinadamare": assegnato il bando all'impresa sociale Seaside Music Young

Eì stato firmato il contratto con la “Seaside Music Young impresa sociale Srl”, che si è aggiudicata il bando “Itinerario Giovani - Latinadamare” che prevede l’assegnazione di un contributo regionale di 288mila euro e un contributo comunale di 32mila euro per un totale di 320mila euro.

La “Seaside Music Young impresa sociale Srl” prenderà dunque in gestione i tre poli del “centro di sosta” del Comune di Latina finanziato dal Bando Regionale Itinerario Giovani: l'area demaniale al km 0,350 del Lldo di Latina da adibire a chiosco balneare; l’immobile comunale adiacente alla casa cantoniera di Borgo Sabotino, il “Polo Marino” per la realizzazione di una sala prove e registrazione; una porzione dell’immobile comunale di via XVIII Dicembre 24, il “Polo Cittadino” per la costituzione di una sala polifunzionale.

"Con Latinadamare e grazie al contributo della Regione Lazio - commenta l'assessora alle Politiche Giovanili diamo ufficialmente il via alla nascita di una rete di spazi e iniziative che animeranno Latina e offriranno opportunità di divertimento ai giovani del nostro territorio e a quelli che vorranno venire a visitarlo. Ringrazio il servizio Politiche Giovanili per aver creduto fortemente insieme a me in questo progetto e per averne gestito con competenza e passione tutti i passaggi, così come sono certa continueranno a fare. Auguro di cuore buon lavoro alla squadra di Seaside Music Young. Adesso tocca a voi".