Controlli al Nicolosi, assembramenti fuori al negozio: chiuso e multato l'esercizio commerciale

Controlli a tappeto da parte dei poliziotti della squadra amministrativa della questura di Latina, concentrati in particolare nel quartiere Nicolosi. Per le verifiche del rispetto della zona rossa, gli agenti hanno ispezionato in particolare un negozio etnico di alimentari che si trova in via Corridoni, dove era stato segnalato un assembramento di persone che bevevano alcolici all'esterno del locale.

Nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa prevista dal Dpcm per violazione della normativa anticovid ed è scattata anche la chiusura provvisoria per cinque giorni.