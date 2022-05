Attentato incendiario contro Antonio "Cavallo" Di Silvio: un sospettato portato in caserma

C'è un primo sospetto per l'agguato consumato ieri ai danni di Antonio Di Silvio detto "Cavallo", ustionato dalle fiamme innescate da una bottiglia incendiaria. I carabinieri del nucleo investigativo hanno stretto subito il cerchio e concentrato le indagini su una pista precisa, quella di un possibile regolamento di conti nell'ambito dell'attività di spaccio. Nella stessa giornata di ieri un sospetto è stato portato in caserma.

L'obiettivo ora è cercare riscontri all'ipotesi investigativa attraverso l'acquiisizione delle testimonianze e di eventuali filmati di telecamere di sorveglianza della zona per poi procedere al fermo. Secondo la ricostruzione, lo stesso Antonio Di Silvio ha aperto la porta di casa al suo attentatore e si è ritrovato addosso una bottiglia incendiaria. L'uomo, trasportato ieri d'urgenza in ospedale, ha riportato alcune ustioni sul corpo ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Un anno fa nell'abitazione di Cavallo la polizia aveva scoperto un giro di spaccio. Erano stati allestiti monitor e telecamere poste lungo il perimetro esterno dell'appartamento al piano terra di via Grassi, quartiere Nicolosi, per poter vendere senza avere contatti diretti con gli acquirenti.