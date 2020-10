Atti persecutori e aggressione alla ex fidanzata: 16enne finisce in comunità

E' stato collocato in una comunità di Roma, accusato di atti persecutori in concorso e lesioni personali aggravate. Il provvedimento emesso dal tribunale dei minori è stato eseguito ieri a carico di un 16enne residente nel capoluogo. Vittima era la sua ex fidanzata, 17enne, che aveva deciso di interrompere il rapporto a causa dell'atteggiamento sempre ostile e minaccioso del giovane.

Proprio da quel momento però il ragazzo aveva cominciato a farle telefonate e mandarle continui messaggi sui social e su whatsapp: minacce e vessazioni culminate con un'imboscata consumata in una pizzeria del capoluogo. In quell'occasione il 16enne si era presentato con un'altra persone e aveva aggredito la ex procurandole anche alcune lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Dopo questo episodio sono scattate le indagini della polizia che hanno ricostruito la vicenda e portato al provvedimento emesso a carico del minorenne.